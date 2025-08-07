Mudražija o potencijalnom transferu u Hajduk: ‘Da me Dinamo nije nikad htio…’

Podijeli :

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Novi igrač Dinama, Robert Mudražija, otkrio je što misli o potencijalnom transferu u neki drugi hrvatski klub.

Mudražija je u Dinamo stigao ovog ljeta iz Lokomotive, a povezivao se i s Hajdukom.

“Ne bih htio otkrivati baš detalje, ali imao sam ozbiljnih ponuda i samo je bilo na meni da kažem: ‘Da’. To je luksuz kad nogometaš može birati između opcija. Bilo je trenutaka u karijeri kad nisam imao nikakve opcije”, rekao je Mudražija u Podcastu 8_24 pa dodao:

“‘Dinamo je bio isključivo moja odluka. Nogomet je danas postao biznis. Moj Karačić igra za Hajduk, ja za Dinamo. Jedva čekamo da nastupimo jedan protiv drugog, da razmijenimo dresove. Obožavam taj rivalitet. Da me Dinamo nikad nije htio, sigurno bih išao u Rijeku, Osijek, Hajduk, negdje vani… Gledaš sebe, svoju egzistenciju, svoju budućnost’. Privilegij je da se neki klub u Hrvatskoj zanima za tebe, a posebno Dinamo, Hajduk, Rijeka ili Osijek. Glupo mi je izjavljivati da negdje ne bih išao. Nikad ne znaš što život nosi”, zaključio je novi veznjak Dinama.

