‘Modrić nam je dao signal da on još ne misli otići…’

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U emisiji JutroSK kod naše Ines Švagelj gostovao je hrvatski nogometni trener Damir Milinović. U razgovoru je analizirao nastupe hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, osvrnuo se na status senatora te prokomentirao igre ostalih reprezentacije. Govorio je i o stanju u hrvatskom klupskom nogometu uoči početka nove sezone HNL-a, koja je sve bliže.

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