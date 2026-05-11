Mladi talent Osijeka zbog nepromišljenog je poteza otpisan u klubu?

NK Osijek

Nije više u planovima Osijeka.

Šimun Mikolčić je udaljen iz momčadi Osijeka zbog kršenja klupskog pravilnika, a sada više nije u planovima kluba, doznaje to Index.

Talentirani veznjak nije konkurirao u posljednje dvije utakmice protiv Vukovara (1:0) i Istre (0:1). Mikolčić nije bio ni u zapisniku u spomenutim utakmicama, a posljednje minute upisao je u pobjedi 1:0 kod Hajduka 21. travnja. Trener Tomislav Radotić tad mu je dao osam minuta.

Na poluvremenu protiv Lokomotive, u kojoj se našao na klupi, nezadovoljan svojim statusom napustio je svojevoljno krug Opus Arene. Kasnije se ispričao suigračima i treneru.

Radotić je o toj situaciji rekao:

“To je jedan od problema koji se pojavio. Mikolčić ne konkurira do kraja sezone. U jednom trenutku stavio se ispred momčadi. Jako mi je žao zbog toga jer je jedan od igrača koji nam u ovom trenutku izuzetno nedostaje. Ali pokušao sam biti jasan da ne bih volio da u bilo kojem trenutku bilo čije ime ili prezime bude važnije od grba na dresu. Šimun je, inače, izuzetan profesionalac, trenirao sam ga najduže od bilo kojeg drugog igrača u trenerskoj karijeri, fenomenalan je igrač, ali je napravio pogrešku. Iskomunicirana je, on je uz momčad, ali ne konkurira za same utakmice. Nažalost…”

Ove sezone Mikolčić ima 28 nastupa, dva gola i dvije asistencije. U Osijek je stigao iz Cibalije prije devet godina, a prema Transfermarktu vrijedi 300 tisuća eura.

Ugovor s Osijekom traje mu do ljeta 2028. Za U-21 reprezentaciju Hrvatske upisao je četiri nastupa i jedan gol.