Mladi Osijekov prvotimac slomio kost, a tek je došao u Slavoniju

NK Osijek

Mladi stoper Osijeka, Emin Hasić, pretrpio je ozbiljnu ozljedu. Dvadesetjednogodišnji igrač, koji je ujedno i član švedske reprezentacije, zadobio je frakturu kosti u listu. Ova ozljeda zahtijevat će dulji oporavak i pauzu od nogometnih aktivnosti.

Klub se službeno oglasio o ovoj teškoj situaciji, izražavajući podršku mladom braniču. Iz Osijeka su poručili kako će učiniti sve što je potrebno da Hasić ima optimalne uvjete za rehabilitaciju i povratak na teren.

“Ozljeda našeg mladog stopera Emina Hasića, koju je zadobio tijekom priprema u Novigradu, ipak je ozbiljnije prirode. Dodatne liječničke pretrage, obavljene po povratku u Osijek, pokazale se da je riječ o frakturi, odnosno prijelomu kosti u listu lijeve noge i to njezina proksimalnog dijela. Stoga je izvjesno da će Hasić duže vrijeme biti odsutan s nogometnih terena, zasigurno nekoliko mjeseci koliko će potrajati rehabilitacija. Šteta u svakom slučaju, no sve je to sastavni dio sporta i na neke je stvari jednostavno nemoguće utjecati…”

“Čim se to dogodilo na treningu, predosjetio sam da je nešto puklo. Nema mi druge nego biti strpljiv, odraditi što bolje taj proces oporavka i vratiti se na teren potpuno spreman, kada za to dođe vrijeme. Imao sam do sada jednu dužu stanku u karijeri, vjerujem da će i nakon ove opet sve biti kako treba. Suigračima želim puno sreće i osvojenih bodova, već od utakmice sa Šibenikom, pa nadalje“, rekao je Emin.”

Zabio dva gola u prvom dijelu sezone

Hasić je ljetos postao novi igrač Osijeka. Stigao je iz Varnama iz Švedske. Ključ za rješenje ovog posla bio je Osijekov trener Federico Coppitelli, koji je Hasića trenirao u mladoj momčadi Leccea. Coppitelli (39), jedan od najboljih talijanskih trenera mladih kategorija, na ljeto je preuzeo momčad Osijeka upravo s pozicije trenera juniora Leccea.