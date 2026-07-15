Mladi hrvatski reprezentativac odbio Dinamo zbog odlaska u Portugal?

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AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Mladi igrač Bayerna želja je maksimirskog kluba, ali...

Hrvatski U-21 reprezentativac i igrač Bayerna, Lovro Zvonarek (21) visoko je na Dinamovoj listi želja i Plavi su krenuli u akciju. Ali, čini se da od njegova dolaska ipak neće biti ništa. Barem zasad.

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Zvonareka su iz Dinama kontaktirali, zvao ga je i osobno trener Dinama Mario Kovačević, objasnili mu gdje ga vide, što od njega žele, što može očekivati. I sve je išlo u smjeru transfera, njegova dolaska u Dinamo, doznaje to Germanijak.

No, Zvonarek je odbio taj prvi poziv iz Maksimira. Zašto? Dobio je ponudu iz Portugala i u ovom trenutku je puno bliže da potpiše za jednog od klubova iz donjeg doma Primeire, Estrellu Amadoru.

Njegovo odbijanje zbog odlaska u Portugal, u klub koji nije Dinamova ranga malo je navodno i ohladilo i ljude u Dinamu.