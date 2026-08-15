Mladi hrvatski dragulj postao najmlađi strijelac Istre u HNL-u

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Foto: NK Istra 1961

NK Istra 1961 je u trećem kolu HNL-a s uvjerljivih 3:0 vodila protiv Slaven Belupa koji i dalje nema bod u novoj sezoni domaćeg prvenstva.

Apsolutni junak susreta bio je 17-godišnji Nik Škafar Žužić koji je izborio crveni karton u trećoj minuti, a onda je u 16. minuti nakon gužve u šesnaestercu pogodio za vodstvo Puljana.

Osim što je natjerao Filipa Kutlešu da postane drugi najmlađi igrač s crvenim kartonom u povijesti HNL-a, postao je i najmlađi strijelac Istre 1961 u domaćem prvenstvu.

Škafar Žužić je gol postigao sa 17 godina, dva mjeseca i 16 dana, a kako javlja Ofenziva, srušio je rekord Ivora Ljubanovića koji je 2016. godine protiv Dinama zabio pogodak sa 17 godina, osam mjeseci i dva dana.

Škafar Žužić oduševio je hrvatsku javnost pogocima na Europskom prvenstvu do 17 godina. U svibnju ove godine je dva puta tresao mrežu Estonije, a prije dva tjedna upisao je i asistenciju u porazu od Lokomotive.