Mladi Hajdukovac napušta Poljud? Pjacin klub ima ga na listi želja nakon zarađenog bogatstva

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Mladi hrvatski reprezentativac Šimun Hrgović ovog ljeta bi mogao postati jedan od najunosnijih transfera Hajduka u posljednjih nekoliko godina.

Nije tajna da postoji velik interes za 22-godišnjeg braniča diljem Europe, a nizozemski mediji pišu da našao na vrhu liste želja ulaznih transfera Twentea. Prethodni rekord kluba držao je srpski napadač Dušan Tadić koji je 2014. otišao u Southampton za 14 milijuna eura.

Nizozemski prvoligaš gleda kako ojačati momčad nakon što su napravili rekordno visok transfer prodajom 19-godišnjeg Matsa Rotsa u Hoffenheim za čak 16 milijuna eura. Ova unosna prodaja poboljšala je njihove šanse na nogometnoj tržnici te su sada u potrazi za pojačanjima kojima će izgraditi kadar za napad na vrh lige u narednoj sezoni.

Šimun Hrgović prometnuo se u prvu metu. Nizozemski mediji ističu da upravo u njemu čelnici kluba vide savršenu zamjenu za otišlog Rotsa te da je upravo osnaživanje na poziciji lijevog beka prioritet, posebno nakon što je postalo jasno da klub napušta i iskusni Bas Kuipers.

“Hrvat Hrgović se smatra ozbiljnim kandidatom za dolazak u Enschede”, pišu Nizozemci, uz napomenu da branič ima ugovor s Hajdukom do 2028. godine.

Mladi bek prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, a s obzirom na trajanje ugovora do 2028. godine, dobre igre u prošloj sezoni i činjenicu da je riječ o igraču koji je standardni U-21 reprezentativac, teško je zamisliti da će ga sportski direktor Robert Graf pustiti za manje.

Dođe li do transfera, Hrgovića će u svlačionici dočekati i jedno poznato domaće lice – Marko Pjaca.