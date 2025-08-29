Mladi Dinamov vratar odlazi na posudbu u Italiju, postaje suigrač Baturini

Podijeli :

NK Lokomotiva

Mladi Dinamov vratar Nikola Čavlina odlazi s Maksimira u potrazi za minutažom, ide na posudbu u talijanski Como i pridružuje se Martinu Baturini.

Ivan Nevistić je u sve boljoj formi, Dinamo je novu sezonu započeo sjajno i nema naznaka da bi se uskoro mogla otvoriti prilika Nikoli Čavlini (23) pa je mladi vratar dogovorio posudbu u talijanski Como vrijednu 150.000 eura, s mogućnošću otkupa ugovora nakon jedne sezone, donose Sportske novosti.

Ako se Talijani odluče na taj potez, morat će Dinamu platiti 2,75 milijuna eura.

Čavlina će se u Comu za minutažu boriti s iskusnim Jeanom Butezom (30), Maurom Vigoritom (35) i Henriqueom Menkeom (18), a suigrač će mu biti i Martin Baturina koji je ovog ljeta u taj klub stigao baš iz Dinama.

Čavlini će to biti prilika oživjeti karijeru koja je malo zapela u proteklih par sezona. U ljeto 2022. napustio je Dinamo i otišao u Lokomotivu gdje je branio sjajno i izborio se za povratak u Maksimir 2024. godine.

Uslijedila je posudba u Osijek gdje je trebao dobiti nove dragocjene prvoligaške minute, međutim u jednom intervjuu oštro je kritizirao trenere i čelnike Osijeka te je ubrzo ispao iz svih kombinacija za nastupe. Vratio se u Dinamo ovog ljeta, prošao pripreme, a sada je odlučeno da će ove sezone očito biti višak tako da Dinamo ostaje na Nevistiću, Filipoviću i Zagorcu.