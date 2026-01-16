‘Mlačić u Milano stiže u nedjelju, Hajduk je dogovorio transfer’: Ovo su svi detalji posla

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Branimir Mlačić, 18-godišnji branič Hajduka, na pragu je odlaska s Poljuda svega deset mjeseci nakon punoljetnosti i nakon tek 18 nastupa za seniorsku momčad.

Prema informacijama Fabrizija Romana, najpoznatijeg novinara specijaliziranog za nogometne transfere, Hajduk i Inter su vrlo blizu konačnog dogovora o transferu mladog stopera.

Romano je na društvenoj mreži X kasno navečer objavio da je usmeni dogovor između dva kluba ušao u završnu fazu te da je preostalo dogovoriti još samo detalje. Ranije se spominjalo kako bi transfer mogao iznositi oko 5,5 milijuna eura.

Isti posao potvrđuje i drugi ugledni talijanski insajder, Gianluca Di Marzio. Prema njegovim navodima, Mlačić bi u Milano trebao stići u nedjelju ili ponedjeljak, gdje bi potpisao ugovor s Interom na pet godina. Vrijednost transfera iznosila bi pet milijuna eura uz dodatne bonuse, a Hajduk je pristao da igrač ostane u Splitu do kraja sezone.

Mlačić se nije pojavio u drugoj pripremnoj utakmici Hajduka na Poljudu, u kojoj su Splićani svladali Posušje 4:0. Trener Gonzalo Garcia nakon susreta objasnio je da je odluka o njegovom neigranju došla s klupske razine.

Istaknuo je kako su pregovori s drugim klubovima potvrda kvalitete i brzog napretka mladog igrača, ali i dodao da bi ga kao trener volio koristiti jer mu trebaju minute uoči početka prvenstva. Najavio je da će Mlačić igrati u subotu, budući da je dosad u pripremama skupio tek 45 minuta.

Iako je prije dva mjeseca produžio ugovor s Hajdukom do 2029. godine, sve upućuje na to da će se suradnja uskoro prekinuti. Plan je da Mlačić ostane na Poljudu do kraja aktualne sezone, a potom se na ljeto priključi pripremama prve momčadi Intera, koji će nakon toga odlučiti hoće li ga poslati na posudbu ili zadržati u seniorskom kadru.

Mlačić je nogometne korake započeo u akademiji NK Trogir 1912, a s 11 godina stigao je u Hajduk, gdje je prošao sve mlađe kategorije. Ovog ljeta priključen je prvoj momčadi i ubrzo je postao standardan član sastava Gonzala Garcije. U početku je uskočio zbog ozljeda i odlazaka stopera, a kasnije se nametnuo kao jedan od ključnih igrača. Do sada je upisao 18 nastupa u svim natjecanjima i zabilježio dvije asistencije.