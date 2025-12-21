Mlačić: Nisam to nikad doživio. Kad legnem u krevet, zapitam se…

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Branimir Mlačić odigrao je cijeli susret u pobjedi Hajduka protiv Vukovara (2:1).

Mladom, 18-godišnjem stoperu to je bio 18. nastup u aktualnoj sezoni, od čega je 17 puta bio starter.

“Ušli smo dobro u utakmicu. Imali smo dominaciju 11 na 11. Nakon njihovog isključenja drugi gol je visio u zraku i onda od dobivene utakmice radimo nered. Primili smo gol iz polušanse. Marko je potom zabio, skinuo dres i na kraju dobijemo dva crvena”, rekao je Mlačić, a na pitanje je li ikad igrao u utakmici s tri crvena kartona odgovara:

“Nisam to nikad doživio.”

Da mu je netko prije pola godine rekao da će biti standardan u sastavu Bijelih, Mlačić odgovara:

“Rekao bih mu da je lud i da je to nerealno. Kad legnem u krevet, zapitam se i kažem ocu i materi: ‘je li ovo stvarno moj život?'”

Dao je i svoj sud o polusezoni.

“Za mene jako uspješna, a što se tiče kluba, mislim da smo na dobrom putu, da napredujemo iz utakmice u utakmicu i da smo osvojili popriličan broj bodova”, zaključio je Mlačić