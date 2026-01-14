Mišković: Svetina? Ne gazi se po mrtvima.. Za Fruka čekam ponudu, a za dinamovca nemam novaca’

Podijeli :

HNK Rijeka

Prvi čovjek Rijeke i dopredsjednik HNS-a komentirao je aktualna zbivanja u hrvatskom nogometu.

Damir Mišković komentirao je aferu sa Tomislavom Svetinom, a osvrnuo se i na Tonija Fruka te njegov potencijalni transfer.

“Svetina je podnio neopozivu ostavku prije Izvršnog odbora, a mi kao Izvršni odbor smo je prihvatili jednoglasno i jedinstveno. Dajemo punu podršku predsjedniku Marijanu Kustiću. Sve je prošlo bez ikakvog stresa. Svetina je shvatio da je postao teret, ali tako je, kako je u životu”, poručio je Mišković za SN.

Ipak, Svetina ostaje zaposlenik Saveza.

“Svetina je po zakonu zaposlenik HNS-a. Ne može se to preko koljena riješiti, dati otkaz… U sljedećih tjedan do maksimalno dva odlučit će se koje će biti njegovo novo radno mjesto, sukladno školi i svim uvjetima koje ima u ugovoru. Nema nikakvih otpremnina. Sigurno to neće biti pozicija kakvu je imao sada. Definitivno. Predsjednik Kustić će izaći s prijedlogom na kojoj poziciji će Svetina raditi, a Izvršni odbor će glasovati o tome.”

Svetina je trebao paziti s kime se druži…

“Zato je Svetina shvatio da je uteg za HNS i dao ostavku. Što se dogodilo, dogodilo se, ali što ćemo sada, zar ćemo ga baciti kroz prozor? Ne gazi se po mrtvima. Nikakve senzacionalne stvari se nisu dogodile, nije bilo ni sukoba, ni protivnika u Izvršnom odboru.”

Komentirao je i potencijalni transfer Fruka.

“Zainteresirani su, ali čekam ponudu. Postoje i drugi zainteresirani, dva kluba iz MLS-a, recimo, no nitko još nije dao ponudu. Zvali su, čekam da Panathinaikos stavi to na papir. Naši se uvjeti znaju, međutim ne prodaje se igrač preko noći, nije to krumpir. Treba i on biti zadovoljan, treba i klub, više je tu faktora. No, jeste li vidjeli da smo doveli sjajnog mladog reprezentativca Tea Barišića? To je naš veliki posao”, rekao je Mišković. da bi onda na ideju da proda Fruka pa zamjenu potraži u Dinamovom Luki Stojkoviću odgovorio:

“Nemamo 2,5 milijuna eura za platiti odštetu. Ja godišnje za sve igrače zajedno na odštete dajem 1,5 milijuna eura i s time sam u crvenom. To je realnost”, rekao je Mišković.