Mišković pobjesnio: ‘Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu’

Podijeli :

HNK Rijeka

Nakon poraza Rijeke od Dinama na Maksimiru rezultatom 1:2, predsjednik kluba Damir Mišković oštro je kritizirao suđenje na toj utakmici.

“Dokazano smo najoštećeniji ove sezone u HNL-u i svejedno se dosad nismo bunili. No, preko ovoga je nemoguće prijeći. Ja više šutjeti neću. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije”, započeo je Mišković za Novi list pa dodao:

Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo. Doslovno je pala krv kada je Majstorović dobio lakat u glavu. Pa je Čop dobio lakat u glavu i nikome ništa. I onda je Mišić dobio žuti karton, u sljedećoj sekundi nagazi Fruka, tri sekunde poslije toga gurne Lasickasa u glavu, a dvije sekunde poslije gurne Majstorovića rukom u glavu. I VAR šuti?!”