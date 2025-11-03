‘Mišiću ovo nije trebalo, tako se ne ponaša kapetan! Kovačević je s Mudražijom pogriješio’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Dinamo je u derbiju 12. kola HNL-a u subotu na Maksimiru pobijedio Rijeku 2:1, a više nego o pobjedi priča se o ispadu kapetana Dinama, Josipu Mišiću.

Svoje mišljenje o situaciji s Mišićem dao je i nekadašnji igrač Dinama Željko Pakasin.

“Dinamo je dobro otvorio utakmicu, onako kako su se dogovorili. Bio je dominantan i to je dosta dobro izgledalo. Ne znam koji je razlog pada u drugom dijelu. Dinamo je na kraju dobro i prošao. Najvažnije je da su osvojili tri boda”, rekao je Pakasin u razgovoru za Večernji list pa se osvrnuo na kapetana Josipa Mišića:

“To mu nije trebalo, ne znam koji je razlog takvog ponašanja. Trebao je dvije-tri sekunde sačekati i odreagirati kako priliči kapetanu Dinama. S vremenom će se to smiriti, ali vidim da sada portali gore…”

Osvrnuo se Pakasin i na situaciju s Beljom.

“Beljo? Zabijao je golove, četiri gola iz četiri dodira. Ima stvari koje su dobre, ali ima i onih koje bi morale izgledati puno bolje. Mislim da bi Kovačević više trebao koristiti Kulenovića. Zabijao je, ima brzinu i agresiju, trebalo bi mu dati više samopouzdanja. Treba gledati i na ego igrača, karakter, treba ih maziti, tetošiti…”, kaže Pakasin te otkriva da trener Mario Kovačević griješi s jednim igračem:

“Prestrogi smo jer Dinamo mora biti na najvišem nivou. Ne smije već sada imati tri poraza u ligi. Europu igraju odlično, došli su novi igrači, ali trebaju im još jedne pripreme da vidimo kako će sve to ići. Ovo je proces koji se kroz period igranja uigrava. Netko to neće moći pratiti, taj neće opstati. Kovačević radi dobar posao. Te rotacije su pitanje, ali to nije lako. On zna stanje igrača, kako će tko reagirati. Ali mislim da se s Mudražijom pogriješilo, da mu je trebalo dati prostora.”