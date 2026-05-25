Mišić ovom izjavom ‘bocnuo’ Dalića? ‘Ja sam ionako već star’

Nakon nove Mišićeve sjajne sezone se potegnulo pitanje oko toga treba li ga izbornik Zlatko Dalić voditi na Svjetsko prvenstvo.

Dalić je na objavi popisa objasnio zašto ga nije zvao.

“Kapetan Dinama, nositelj igre i najvažniji igrač. To je pokazao i Boban koji ga je ostavio nakon što je otpisao neke druge igrače. Imali smo neka mlađa rješenja, a tada su bili tu Brozović, Rakitić i Kovačić. Tad ga nismo zvali i sada je vrijeme za neke mlađe igrače. Kad ga nisam prije, sada nisam o tome razmišljao“, rekao je Dalić.

Mišić je zajedno s Beljom posjetio Hrvatski športski muzej gdje su donijeli svoje dresove kao početak tradicije. Naime, Dinamo će sada svake godine Muzeju donirati svoje dresove.

Mišić je dao izjavu za Germanijak koja se može interpretirati kao indirektan odgovor Daliću.

“Lijepo je i za nas i za klub da se naši dresovi nalaze u ovom muzeju, mi ćemo se truditi da i nagodinu budemo ovdje. Poslat ćemo nekog drugog od suigrača, ja sam ionako već star, haha”, rekao je Mišić.

Osvrnuo se i na sezonu u kojoj je Dinamo stigao do duple krune.

“Prva polusezona bila je troplo-hladno, nije nam bilo lako, još smo se pronalazili, dosta novih igrača. Ali, od tog poraza u Puli je nekako krenulo. Dosta je bilo sastanaka, priče, počeli smo igrati i pobjeđivati i odigrati ovu drugu polusezonu bez poraza jest nešto posebno.”