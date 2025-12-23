Mišić obavio pretrage, ima dobre vijesti za Dinamo

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Josip Mišić napustio je susret 18. kola HNL-a, u kojem je Dinamo slavio protiv Lokomotive, zbog boli u nozi.

Kapetan Dinama se uhvatio za nogu i sjeo na teren nakon čega je u pomoć priskočila liječnička služba. Mišić se nakratko vratio u igru, no ubrzo ponovno sjeo na teren nakon čega je postalo jasno da neće moći nastaviti.

Dinamo je čekao pretrage kako bi se utvrdio stupanj ozljede, a sada je poznato da u pitanju nije ništa ozbiljno te da će Mišić biti spreman za pripreme za nastavak sezone.