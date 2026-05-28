Miljenik Dinamovih navijača vraća se u klub

Mario Beljo/ GNK Dinamo

Ciparski AEK Larnaca odlučio je da neće aktivirati opciju otkupa Roberta Mudražije nakon završetka njegove posudbe iz Dinama. Klub se od hrvatskog veznjaka oprostio putem društvenih mreža zahvalivši mu na doprinosu tijekom proljetnog dijela sezone.

Mudražija se sada vraća u Dinamo, s kojim ima važeći ugovor do ljeta 2028. godine.

Prošle sezone nije imao značajniju ulogu u zagrebačkom sastavu. Tijekom jesenskog dijela upisao je svega osam nastupa i ukupno 150 minuta na terenu, bez učinka u golovima i asistencijama.

Na Cipru je dobio nešto više prilike pa je za AEK odigrao 11 prvenstvenih utakmica, pritom postigao jedan pogodak i dodao dvije asistencije. Momčad iz Larnace sezonu je završila na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, s velikim zaostatkom od 18 bodova za prvakom Omonijom.

Mudražija već dugo uživa simpatije Dinamovih navijača, koji su često isticali kako zaslužuje veću minutažu. Zagrebački veznjak poznat je kao veliki navijač Dinama, a dolazak u klub smatrao je ostvarenjem dječačkog sna nakon što se afirmirao igrajući za Lokomotivu.

Ipak, unatoč velikim očekivanjima, nije se uspio izboriti za ozbiljniju ulogu u momčadi Marija Kovačevića niti postati standardan član rotacije. Navijači ga posebno pamte po tome što je Dinamove naslove znao slaviti na ulicama Zagreba još dok je nosio dres Lokomotive.