Milivoj Bračun za SK o Dinamu i dvostrukoj kruni: Stojković i Beljo zaslužuju poziv u reprezentaciju!

Podijeli :

Legendarni Dinamov nogometaš iz šampionske generacije 1982. godine, Milivoj Bračun, za Sport Klub analizirao je veliko finale Kupa u kojem je Dinamo svladao Rijeku, osvrnuo se na sezonu Modrih te posebno izdvojio učinak Luke Stojkovića i potencijal mladih igrača.

Kako ste vidjeli finalnu utakmicu?

“Prvo, dobar ambijent. Puno mi je draže da se igra na jednu utakmicu nego na dvije. Što se tiče same utakmice, Dinamo je zasluženo pobijedio, dominirao od prve minute, pod kontrolom su to držali Mišić, Zajc i Stojković koji su nametnuli vrlo kvalitetnu igru. To je bio samo nastavak utakmica s Hajdukom gdje su isto odigrali vrlo dobro.”

POVEZANO Dalić umjesto Belje na popis za Svjetsko prvenstvo zove drugog dinamovca?

Dinamo je osvojio dvostruku krunu, iako je bilo dosta kritika na račun trenera Kovačevića. Kako gledate na sezonu?

“Prvo moramo kazati da je ovo nova momčad u kojoj je 18 novih igrača i za to treba vremena, bez daljnjega. Dakle, trebalo je strpljenja, ali nažalost mi kao narod nemamo baš strpljenja. Bio je pritisak, dobro da je Zvone sačuvao trenera i sad se vidi da treba pustiti ljude da kvalitetno rade i doći će kad-tad rezultat na vidjelo.”

Što ste taktički vidjeli u finalu protiv Rijeke?

“Pa vidio sam lošu Rijeku koja trkački uopće nije dovoljno pratila Dinamo koji se od prve minute nametnuo, diktirao ritam i bilo je pitanje jer je gol visio u zraku, kad ćemo zabiti. Rijeka je odigrala neke europske utakmice s puno agresije, puno trke… Srednji red Rijeke u kojem su mali Pavić i Dantas, od kojeg sam puno više očekivao, nije se pojavio tako da je Dinamo od prve minute kontrolirao situaciju na terenu.”

Posebna tema bio je i Luka Stojković. Kako gledate na njegovu izvedbu u finalu Kupa?

“Mladima treba dati priliku. Stojković je to pokazao nakon svih problema koje je imao, a tu mislim na ozljedu i sva sreća što nije u zimu otišao u Saudijsku Arabiju.”

Jesu li Stojković i Beljo spremni za reprezentaciju i eventualni odlazak na Svjetsko prvenstvo?

“Da, bez daljnjega da su zaslužili jedan i drugi, pogotovo Beljo sa svojim golovima kojih je blizu 30. Malo je napadača u Europi koji imaju takav rezultat. Znači treba ih staviti na širi popis, pa ako se otvori možda i da idu na Svjetsko prvenstvo što bi za njih, a i za našu reprezentaciju te pogotovo za Dinamo puno značilo.”

Cijeli razgovor, u kojem se Bračun dotakao Modrića, Mourinha i trenera Rijeke Sancheza, pogledajte u videu iznad.