Mile Škorić više nije igrač Rijeke

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NK Rijeka

Mile Škorić će s istekom ugovora 30. lipnja napustiti redove Rijeke.

Iskusni branič stigao je u redove Bijelih u siječnju 2025. godine nakon što je u Hrvatskoj upisao 337 nastupa za Osijek, te je ujedno igrao za Goricu i HAŠK.

Škorić je igrao i u Kini gdje je branio boje Cangzhou Mighty Lionsa i Tianjin Jinmen Tigera.

Škorić je ujedno bio i hrvatski reprezentativac koji je za Hrvatsku upisao sedam nastupa i bio je član reprezentacije na Europskom prvenstvu 2021. godine.

U dresu Rijeke odigrao je tri utakmice prije nego što je zbog ozljede morao napustiti utakmicu protiv Istre 1961. Iako je pokušavao sve da se vrati na travnjak, ozljeda je ipak bila jača.

“Na kraju svega moram se zahvaliti svima u Rijeci i čast mi je da sam na kraju svega bio dio ove sjajne ekipe koja je osvojila duplu krunu. Hvala predsjedniku Damiru Miškoviću i Upravi kluba na prilici, svim suigračima, ljudima u stručnom stožeru, svima koji rade u klubu, navijačima”, rekao je Mile Škorić na oproštaju od Rijeke.

“Žao mi je što na kraju nisam mogao dati veći obol i pomoći ekipi, imao sam najbolju namjeru i želju se vratiti, ali ozljeda je učinila svoje koliko god je to ponekad teško prihvatiti. Hvala još jednom svima u Rijeci, nakon dugogodišnje karijere drago mi je da sam cijelu priču imao priliku zaokružiti trofejem”, zaključio je Mile Škorić.