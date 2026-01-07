Mijo Caktaš se vratio ‘kući’, potpisao je za drugoligaša

Podijeli :

NK Dugopolje

Bivši hajdukovac ima novi angažman.

Mijo Caktaš (33) prije samo nekoliko mjeseci otišao je u ciparski Anorthosis kao slobodan igrač, ali je tamo skupio samo 147 minuta. Sada je potpisao za hrvatskog drugoligaša Dugopolje, klub u kojem je počeo igrati nogomet.

“NK Dugopolje s ponosom objavljuje potpis ugovora s Mijom Caktašem – jednim od najuspješnijih veznih igrača hrvatskog nogometa i djetetom našeg kluba. Dugopolje je mjesto gdje je Mijo započeo svoj nogometni put, a danas se, bogat iskustvom i uspjesima, vraća tamo gdje je sve krenulo – kući”, poručili su iz Dugopolja.

“Ovo je veliki i poseban dan za NK Dugopolje. Povratak Mije Caktaša ima ogromno sportsko i simbolično značenje za naš klub. Riječ je o igraču koji je ponikao u Dugopolju, ostvario vrhunsku karijeru i sada se vraća kući. Ovaj potpis potvrda je našeg smjera, ambicija i vjere u zajedništvo”, poručio je predsjednik Dugopolja Mario Smodlaka.

Svoje emocije nije skrivao ni Mijo Caktaš, koji se vraća u sredinu u kojoj je sve započelo.

“Dugopolje je moj prvi klub i ovdje sam napravio prve nogometne korake. Povratak mi puno znači, emotivan je i poseban. Veselim se novom poglavlju, radu s momčadi i nadam se da ću svojim iskustvom pomoći klubu na terenu i izvan njega.”

Caktaš je iz Hajduka otišao 2016. godine u Rubin iz Kazanja. Nakon toga se vratio u Hajduk pa otišao u saudijski Damac, a onda igrao još za Osijek, Sivassport i Kocaelispor, a posljednji angažman imao je na Cipru.

Caktaš je za Hajduk zabio 97 golova u 228 nastupa, a veliki trag je ostavio i u Osijeku s 24 pogotka u 70 nastupa.