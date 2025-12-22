Mijo Caktaš ponovno se vraća u hrvatski nogomet?

Podijeli :

U potrazi je za novim angažmanom.

Mijo Caktaš (33) prije samo nekoliko mjeseci otišao je u ciparski Anorthosis kao slobodan igrač, ali je tamo skupio samo 147 minuta i sada traži novi klub.

CroatianFootballNews donosi kako Caktaš navodno pregovara s drugoligašem Dugopoljem. U tom klubu igra Zoran Nižić, još jednim nekadašnjim kapetanom Hajduka.

Caktaš je iz Hajduka otišao 2016. godine u Rubin iz Kazanja. Nakon toga se vratio u Hajduk pa otišao u saudijski Damac, a onda igrao još za Osijek, Sivassport i Kocaelispor.

Caktaš je za Hajduk zabio 97 golova u 228 nastupa, a veliki trag je ostavio i u Osijeku s 24 pogotka u 70 nastupa.