Miha Zajc: ‘Za Livakovića nema bolje opcije od Dinama’

AP Photo/Patrick Post via Guliver

Dinamo će se okupiti na Maksimiru uoči početka zimskih priprema koje će momčad odraditi u slovenskom Čatežu. Tom prilikom igrači će se obratiti medijima, no trener Mario Kovačević neće biti prisutan jer ima povišenu temperaturu te će se momčadi priključiti tek po dolasku u Čatež. Okupljanje je predviđeno za 10:15 sati, a prvi trening započet će u 11:00.

Kako gledaš na nastavak sezone i na koji si način iskoristio stanku?

Zajc: “Poželio bih vam sve najbolje u novoj godini. Pauza je bila dobra, odmorili smo se, bili s obiteljima. Mislim da nam je dobro došla ta pauza jer smo se napunili energetski i odmorili glavu. Sad smo spremni u ovih pola godine pokazati sve što znamo i biti još bolji nego u prvom dijelu.

Očekivanja se znaju. Idemo po titulu i u Europi biti što bolji. Poželjeli smo se jedni drugih, dugo nisam imao pauzu od 14 dana, jedva čekamo pripreme i jedva čekamo utakmice. Bit će teško, ima puno utakmica i moramo pokazati što znamo.”

Što po tvom mišljenju nije funkcioniralo u prvom dijelu sezone?

Zajc: “Imali smo novu ekipu i trebalo nam je vremena da se uigramo i popravimo neke stvari. Mislim da smo na kraju uhvatili ritam, barem u prvenstvu. U Europi se vidi da neke stvari moramo bolje, ali mislim da će nam pripreme dobro poslužiti da to odradimo.”

Kako rasporediti formu u nastavku s obzirom na gust raspored?

Zajc: “Nismo imali dugu pauzu, trenirali smo i kroz odmor, nismo puno izgubili. Mislim da će nam dobro doći par dana jačih treninga, a onda kreće onaj ritam utakmica svaka tri dana, ja to jedva čekam. Od prve utakmice moramo pokazati dobre predstave, prva utakmica nam je važna, protiv Steauee, i znamo da smo s pobjedom blizu plasmana dalje u Europi. U prvenstvu moramo pokazati koliko kvalitetu imamo i napraviti razliku.”

Smatraš li da su momčadi potrebna dodatna pojačanja?

Zajc: “To nije pitanje za mene, svjesni smo da svatko mora dati sve od sebe. U ekipi ima puno kvalitete, puno je i mladih igrača koji mogu još bolje. Livaković? Pričali smo prije par dana, mislim da vi imate više informacija oko toga nego mi. Volio bih da riješi situaciju koju ima, da krene braniti i da nađe sredinu koju želi i gdje ga ljudi vole. Mislim da nema bolje opcija od Dinama, ali nije to toliko ni na njemu, vezan je za dva kluba.”