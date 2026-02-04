Menalo se emotivno oprostio od Rijeke i potpisao za Sarajevo

Podijeli :

Foto: FK Sarajevo

Nakon nekoliko dana glasina Luka Menalo postao je novi igrač Sarajeva.

Menalo je u Sarajevo došao iz Rijeke u kojoj je prvi put došao 2020. godine na posudbu iz Dinama. Za aktualnog hrvatskog prvaka odigrao je 84 utakmice, a sada je došao kraj njegovoj avanturi na Kvarneru. Bosanskohercegovački nogometaš se od svog kluba oprostio dirljivim riječima.

“Neki od najemotivnijih i najljepših trenutaka u mom životu dogodili su se upravo u ovom klubu i u ovom gradu.

Hvala svima! Od predsjednika uprave, teta kuharica, spremačica, domara, trenera, dečkiju s kojima sam dijelio svlačionicu i na kraju svim navijačima bez kojih prošle godine ne bi osvojili one dvije titule. Ostajem vaš navijač zauvijek, sretno!