Menalo o prekidu utakmice: ‘Ubuduće bi bilo bolje da se zna što se radi’

Posljednja utakmica 17. kola HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

U trenutku prekida rezultat je bio 1:1. Domaćin je poveo već u petoj minuti nakon velike greške gostujućeg vratara Zlomislića. Frederiksen je pucao iz daljine, Zlomislić je loše reagirao, što je iskoristio Lawal pogodivši iz blizine.

No, samo četiri minute kasnije Rijeka je izjednačila. Oreč je ubacio s desne strane, a Menalo glavom pogodio za 1:1.

U 15. minuti utakmica je nakratko prekinuta. Magla je postala sve gušća zbog čega je došlo do promjene lopte, pa se nastavilo igrati sa crvenom. Međutim, u 20. minuti sudac je povukao ekipe s terena jer su uvjeti za igru bili sve teži. Objavljeno je kako će prekid trajati desetak minuta nakon čega će se vidjeti može li se igrati. Kako nije bilo pomaka, sudac Ante Čulina je prekinuo utakmicu.

Natjecateljska komisija HNS-a je na izvanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno odlučila, sukladno Propozicijama natjecanja i Pravilniku o nogometnim natjecanjima, da će se nastavak prekinute utakmice između Istre 1961 i Rijeke odigrati prije prve utakmice proljetnog dijela prvenstva u sezoni 25./26, objavili su klubovi.

Točan datum i satnica odigravanja bit će naknadno objavljeni. Međutim, poznato je kako drugi dio prvenstva starta 24. siječnja 2026.

Postojala je opcija da s igra u ponedjeljak, međutim Rijeka u četvrtak igra u Krakowu sa Šahtarom u sklopu posljednjeg ligaškog kola Konferencijske lige.

Strijelac riječkog gola Luka Menalo govorio je o prekidu utakmice za Radio Rijeku i emisiju Pod stijenama Kantride.

“Dogodilo se nažalost na početku utakmice, ali stvarno nije bilo uvjeta za igru. S centra se nisu vidjeli golovi, poslije smo izlazili i provjeravali, ali već se donijela odluka”, rekao je i dodao:

“Ovako je bilo dosta teško jer nismo znali ništa, čekali smo u autobusu hoćemo li kući ili ćemo ostati u Puli. Ubuduće bi bilo bolje da se zna što se radi i prije utakmice.”

Smatra da bi obzirom na raspored i oporavak bilo nelogično nastaviti utakmicu već sljedeći dan.

“Mislim da bi svima u hrvatskom nogometu trebalo biti u interesu da se ne igra danas. Imali bismo praktički samo jedan dan oporavka prije nego što bi išli u Poljsku. Uostalom, ne igra se nogomet zbog nas, nego zbog navijača.”

Za kraj je poručio:

“Nema šanse da odustanemo od borbe za naslov.”