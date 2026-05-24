McKenna o Belji: ‘Kad zabijete toliko golova, teško je prihvatiti da ne idete na Svjetsko prvenstvo’

Podijeli :

Dinamo je u subotu na Maksimiru remizirao s Lokomotivom 0:0, a nakon utakmice je pred svojim navijačima proslavio titulu prvaka Hrvatske. Nakon proslave izjavu za medije dao je škotski reprezentativac Scott McKenna koji je pričao o sezoni, Svjetskom prvenstvu, a dotaknuo se i svog suigrača Diona Drene Belje koji je uspio zaraditi pretpoziv Zlatka Dalića.

“Odličan osjećaj. Bila je duga sezona, nije uvijek bilo lako, ali držali smo se zajedno i sad uživamo kao tim. Drago mi je zbog svih, zbog navijača, trenera…”

Beljo proglašen najboljim igračem SHNL-a, Kovačević trener sezone Livakovićev bivši klub ispao iz lige, Dinamo zaradio više od milijun eura

Možeš li usporediti ovaj osjećaj s plasmanom Škotske na Svjetsko prvenstvo?

“Lud je osjećaj. Naravno, plasman sa Škotskom bio je poseban. Plasirali smo se na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 28 godina, a osvajanje trofeja s Dinamom je normalno. Uživao sam u svakoj sekundi i nema boljeg osjećaja nego proslaviti trofej s navijačima.”

Vi idete na Svjetsko prvenstvo, a Beljo ne ide. Što imate reći o tome?

“Teško će mu biti prihvatiti takvo nešto jer je zabio toliko golova. Znam da će on raditi još jače i pokušati zaraditi tu priliku u budućnosti.”

Ostajete li?

“Imam ugovor četiri godine, tu sam još nekoliko godina.”

Jeste li sad spremniji za Svjetsko prvenstvo?

“Da. Znao sam da idem na Svjetsko prvenstvo, ali moj fokus je u potpunosti bio na igranju za Dinamo. Sad smo osvojili dvostruku krunu i mogu se fokusirati na Škotsku i odlazak na Svjetsko prvenstvo.”

Koji vam je bio najteži trenutak sezone?

“U prvom dijelu sezone bilo je teških trenutaka. Držali smo se zajedno, a uprava je podržala trenera i od Božića smo bili nevjerojatni. Zabijali smo puno golova u brojnim utakmicama i bilo nas je dobro gledati.”