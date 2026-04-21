Matković se oglasio nakon nove teške ozljede: ‘Već sam prošao kroz nešto slično, znam što trebam’

Službenu potvrdu Matkovićeve ozljede dao je i NK Osijek.

Nakon što je prošle godine doživio istu tešku ozljedu desnog koljena i zbog nje pauzirao gotovo devet mjeseci, sada je Antonu Matkoviću u prošlotjednom susretu s Varaždinom nastradalo lijevo.

Sve to znači da je za njega sezona završena. Matković je ove sezone upisao 18 nastupa, jedan gol i jednu asistenciju za Osijek.

“Tijekom prošlotjedne utakmice protiv Varaždina na Opus Areni, Anton Matković zadobio je ozljedu prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena. Medicinske pretrage, uključujući magnetsku rezonancu, potvrdile su dijagnozu.

Anton će u nadolazećem razdoblju biti podvrgnut operaciji, što znači da će propustiti ostatak sezone. Fokus se sada prebacuje na oporavak i povratak na teren”, poručili su iz Osijeka.

Oglasio se i Matković.

“Naravno, ovo nije lak trenutak, ali gledam na to kao na novi izazov. Već sam prošao kroz nešto slično, znam što je potrebno i spreman sam ponovno dati sve od sebe. Vaša podrška mi puno znači, jedva čekam vratiti se na teren, jači nego ikad”, poručio je.

“Ovo nije prvi put da se Anton suočava s ovakvim izazovom, a već je dokazao da ima snagu, strpljenje i mentalitet da se vrati još jači. U Nogometnom klubu Osijek čvrsto stojimo uz njega na svakom koraku. Sada više nego ikad – zajedno“, zaključuje se u poruci.