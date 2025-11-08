Matković: Neću previše pričati i praviti se pametan

Podijeli :

NK Osijek TV

Nakon četiri prvenstvene gostujuće utakmice u nizu nogometaši Hajduka su se vratili na Poljud gdje su ove subote u dvoboju 13. kola HNL-a svladali Osijek s 2:0.

Prvi pogodak postigao je Filip Krovinović već u petoj minuti, dok je utakmica riješena u 94. minuti kada je za 2:0 strijelac bio Michele Šego. Osječani su od 65. minute imali igrača manje nakon drugog žutog kartona Roka Jurišića.

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola.

Na teren se nakon teške ozljede i gotovo devet mjeseci izbivanja vratio veliki talent Osijeka, Anton Matković. Potrgao je križne ligamente u veljači i to baš protiv Hajduka na Poljudu u porazu 4:0. Sad se vratio na teren, dobio je 20-ak minuta u porazu Osijeka.

“Sretan sam jer sam se vratio na teren, ali neću previše pričati i praviti se pametan. Razgovarao sam s trenerom, rekao sam mu da me nije strah i hvala mu što mi je dao priliku da igram. Nisam još u potpunosti spreman, moram obaviti još jedan pregled u Zagrebu. Treba puno raditi na ovoj pauzi, radit ćemo, ne bojim se za to. Pripadamo vrhu i borit ćemo se da se vratimo tamo”, rekao je Matković nakon utakmice.