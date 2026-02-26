Marko Rog na pragu povratka u domaći nogomet

Podijeli :

xLuigixCanu IPAxSportx via Guliver

Marko Rog slobodan je igrač nakon raskida ugovora s Cagliarijem početkom ove godine.

A to znači da bi se mogao vratiti u SHNL, konkretno u zagrebačku Lokomotivu, doznaju SN.

Pregovori su u punom jeku, trener Nikica Jelavić i klub voljeli bi vidjeti nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca na Kajzerici.

Podsjetimo, Rog je bez ugovora od sredine siječnja ove godine, kada je sporazumno raskinuo suradnju s talijanskim prvoligašem Cagliarijem pola godine prije isteka ugovora.

Tamo se, pak, vratio s posudbe nakon što Dinamo nije otkupio njegov ugovor. Kako je za klub sa Sardinije u prvom dijelu sezone upisao tek jedan službeni nastup, rastanak je bio samo pitanje vremena.