Marko Lozo za SK: ‘Utakmica Dinama i Osijeka bila je 50-50’

Dinamo je sinoć u sklopu prvog kola HNL-a, na osječkoj Opus Areni, pokazao da nova era može početi pobjedom. Nogometni trener Marko Lozo za Sport Klub se posebno osvrnuo na 'novi Dinamo'

Unatoč odlasku 20 igrača i čak osmero debitanata u prvih 11, zagrebački klub je golovima Sandra Kulenovića i Luke Stojkovića u završnici susreta nadjačao Osijek 2:0. Zanimljivo, oba strijelca su ušla s klupe u drugom poluvremenu što je potvrdilo teoriju nogometnog stručnjaka Marka Loze o širokoj rotaciji i konkurenciji u novom Dinamu.

Lozo za Sport Klub analizira kako je trener Mario Kovačević uspio homogenizirati potpuno novu momčad te objašnjava zašto je ultraofenzivni stil igre istovremeno Dinamova najveća prednost i potencijalna slabost.

Upravo je ta činjenica – da su pobjedu donijeli rezervisti – dodatno potvrdila Lozine riječi o “širokoj i dubokoj klupi” te konkurenciji na svakoj poziciji. Lozo, bivši trener Hajduka i Rudeša, podijelio je svoje ekspertno mišljenje o taktičkim aspektima utakmice, novom stoperskom paru Dominguez-McKenna, ofenzivnom stilu igre Kovačevića te izazovima uigranja potpuno nove momčadi. Počeo je HNL, pa bismo se fokusirali na Dinamo koji je derbi odigrao s osam debitanata. Kako se vama čini novi Dinamo?

“Ponekad se traži po dvije godine da se ekipa uigra i postane vrhunska, ali u ovom trenutku za Dinamo je to specifična situacija u kojoj se možda i mora dogoditi taj logičan slijed, rekao bih, svježe generacije Dinama i dovođenih igrača. Olakotna je okolnost što je, kako sam danas čitao u medijima, Dinamo nakon možda 20 godina prvi put imao 44 dana priprema. To je jedan od ključnih faktora da se ti novi igrači donekle homogeniziraju.Uigrati se sigurno ne mogu za 40 dana, ali dovoljno da se međusobno upoznaju.Tu su u klubu odradili prilično dobar posao jer većina tih igrača je stigla odmah na početak priprema. Nije se događalo da dolaze zadnji tjedan, osim Belje i Bakrara. Čak 90% igrača je došlo u prvim tjednima priprema ili tijekom samih priprema, što znači da je plan bio dobro osmišljen i promišljen.” Nekoliko riječi o samoj utakmici? “To je utakmica u kojoj, kad bih gledao neke taktičke stvari, možemo reći da je bila 50-50. Osijek je bio neugodan za Dinamo – u određenim trenucima su bili al pari čak i dominantni u odnosu na Dinamo. Imali su situacije koje nisu iskoristili.Guedes i Omerović koji su ozbiljno zaprijetili, pa tko zna u kojem bi se smjeru utakmica odvijala da je Osijek zabio za 1:0. Ali prvo je kolo, sve je otvoreno što se tiče rezultata.”

Teško je dobiti pravu sliku jer tek je prvo kolo, no slažete li se da kod Dinama ima još dosta stvari za poboljšanje?

“Slažem se, ali ta neka ideja koja je najavljivana od strane Dinama – da žele ultraofenzivan nogomet – bila je vidljiva. Jasno je da su oba bočna igrača Dinama, Valinčić i Petez Vinlof, stalno u nekoj progresivnoj fazi napada. Valinčić je uostalom sudjelovao u akcijama kod oba pogotka.Ukratko, jasna je ideja ultraofenzivnog nogometa, pogotovo na razini HNL-a, što opet protivnicima ostavlja dosta prostora. U određenim trenucima samo je jedan stoper Dinama bio na centru, a drugi 10 metara ispod centra. Tako se protivnicima otvaraju prilike za kontranapade. Možda su primili i previše golova u pripremama, oko 1,5 po utakmici što je dosta. Pokazalo se na koju širinu se postaviti s obranom – tu treba vremena da se to uigra. Ova utakmica je to pokazala u određenim situacijama, ali svakako je to dobar Dinamo, zanimljiv, mlad, koji ima širinu i dubinu klupe. Meni je to dosta dobro napravljeno – popunjeno je po svim pozicijama. Sada ovisi, naravno, ako krene dobro s rezultatima, bit će dobro. Ako ne, onda se sve može poljuljati, ali mislim da je ovaj brod smisleno složen i teško se može destabilizirati.” Možete li nam kao trener reći nešto o stoperima – Dominguez i McKenna su novi stoperski par?“ Što se tiče stopera, u jednom teškom omjeru su dobri, vidljivo je pogotovo da McKenna igra “jedan na jedan” kvalitetno. Ne znam bi li to neki klasičan napadač riješio, ali u ovom trenutku možda napadači Osijeka nisu na toj razini da možeš procijeniti kvalitetu stopera,. Moj prvi dojam je da stoperi Dinama imaju različite komponente, pogotovo u tehničkom dijelu – baziranje napada, otvaranje prostora i igra “jedan na jedan” kada su na širokom prostoru. Tu su dobri, i tu će biti ključ Dinamove sezone – da ti stoperi mogu ići “jedan na jedan” na širokim prostorima s obzirom na stil igre Dinama.” A kako vam se čini vezni red novoga Dinama?

“Vezni red čine Mišić, Villar i Ljubičić. koji su igrali zajedno i na pripremama… Ali po mom mišljenju postoji mogućnost da će Luka Stojković brzo izboriti za igru na poziciji lažnog napadača koji se spušta, ili na poziciji “osmice” umjesto jednog od ove trojice. Mislim da će se Luka izboriti za mjesto. Sigurno je on jedan od igrača koji će se nametnuti i dobiti svoju priliku s obzirom na svoje karakteristike, stalnu borbenost i realizaciju. Kako sam rekao na početku, konkurencija je vrlo dobra – igrač za igrača. Ako danas jedan nije u formi, igra drugi.” Kako komentirate to da Mišić izvodi sve prekide: kornere, kratke kornere, slobodnjake. Je li to očekivano?

“To je očito odluka trenerskog stožera, što je po meni manje bitno, tko izvodi prekide. Prekidi su im dobri, Miške to sjajno radi. A po onome što znam i koliko ga pratim i Stojković također ima fenomenalan ubačaj. Tako da, ako uspiju to zadržati, to će biti njihovo oružje koje će biti pobjedničko.”