Marko Livaja se ozlijedio

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Napadač Hajduka nije zaigrao u drugom poluvremenu na Poljudu.

Hajduk je dočekao Lokomotivu u 8. kolu HNL-a. Nedugo nakon što je asistirao Anti Rebiću za vodstvo 1:0, ozlijedio se kapetan Hajduka Marko Livaja.

U jednom se trenutku vidjelo da vidno šepa te se držao za lijevo bedro. Izdržao je Livaja do kraja poluvremena, a u nastavku utakmice je umjesto njega u igru ušao Filip Krovinović.

Prva prognoza za Livaju je da je došlo do rupture zadnje lože. Tekstualni prijenos utakmice pratite OVDJE.