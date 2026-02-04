Objava Marka Livaje ovih je dana opet popularna, a neće vam biti teško shvatiti i zašto

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver

Nakon odigranog 20. kola HNL-a Dinamo je vodeći na ljestvici sa sedam bodova prednosti pred drugoplasiranim Hajdukom.

Hajduk je u posljednjem kolu kiksao u Gorici i upisao poraz 1:0, a Dinamo je na Maksimiru protiv Vukovara slavio 3:1. S 44 boda Dinamo je vodeća momčad u Hrvatskoj, dok Splićani imaju sedam bodova manje.

Internet pamti sve pa su se ovih dana neki navijači prisjetili jedne Instagram objave Marka Livaje. Livaja je prije nešto više od 11 godina objavio objavu na Instagramu i u opis slike napisao “Samo -7”. Livaja je te sezone igrao u Rusiji. U ljeto 2014. došao je u Rubin iz Kazanja i zadržao se sve do ljeta 2015. kada je otišao u Empoli.

“Znali smo Marko da ćeš predvidjeti budućnost..12 godina kasnije..”, jedan je od novih komentara na ovu objavu Livaje.