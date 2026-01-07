Mario Kovačević zbog viroze nakratko završio i u bolnici

Trener Dinama Mario Kovačević nije s momčadi otišao na pripreme u Sloveniju.
Nogometaši Dinama odradili su prvi trening na pomoćnom terenu u Maksimiru u utorak, a umjesto Kovačevića vodio ih je njegov pomoćnik Sandro Bloudek. Nakon treninga u snježnom Zagrebu uputili su se u slovenski Čatež.
Dejan Ljubičić i Leon Jakirović propustili su također početak priprema zbog bolesti.
Kako piše Germanijak, visoka temperatura i viroza učinili su svoje, a Kovačevića je toliko to fizički iscrpilo da je morao iz predostrožnosti nakratko u bolnicu. Bloudek je u stalnom kontaktu s Kovačevićem, a kroz par dana i trener bi se trebao priključiti momčadi u Sloveniji.
“Sve smo se dogovorili, imamo plan priprema, dajemo mu izvještaj poslije treninga, gledat će snimke treninga. Nije s nama u fizičkom obliku, ali je s nama”, poručio je Bloudek.
Dinamo će se u Čatežu pripremati do 17. siječnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!