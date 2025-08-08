Marinić Kragić izrazio želje Udruge: ‘Ne želimo da se ova neodgovornost ikad ponovi…’

Podijeli :

Naš Hajduk/YouTube

Hrvatski vaterpolist i član Udruge Naš Hajduk obratio se nazočnima na skupštini Hajduka na Poljudu.

“Izražavamo duboko razočaranje poslovanjem kluba u 2024. Iako smo upozoravali na to, bivša uprava na čelu s Lukšom Jakobušićem i Ivanom Matanom neodgovorno je financijski poslovala. Nikakav napredak nije ostvaren ni po pitanju infrastrukture ni odnosa s HNS-om. Ne želimo da se ovakva godina ikad ponovi, izričito zahtijevamo od Uprave da se ovaj trend preokrene i nikad više ne ponovi”, poručio je Marinić Kragić s govornice.

Prije njega je govorio i predsjednik kluba Ivan Bilić.

“Rezultat poslovanja u 2024. je negativan, 10.74 milijuna eura, neto rezultat od transfera je 0.4 milijun eura. Tijekom 2024. ostvaren je jedan izlazni transfer, nisu ostvareni inicijalni planovi za ljetni prijelazni rok prošle godine. Tijekom godine se nije registriralo ništa od transfera Vuškovića“, rekao je Bilić pa dodao:

“Prihodi od ulaznica su rasli za 68%, rast prihoda od oglašavanja i sponzorstva narasli su nešto više od pola milijuna eura. Pokrivenog operativnih troškova od rashoda je 76%. Troškovi zaposlenika rasli su za 8% ili nešto manje od milijun i pol eura. Primarni zaključak negativnog financijskog rezultata je što nismo ostvarili nijedan značajni transfer u ljeto 2024. godine”