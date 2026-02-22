Marešić asistirao za pobjedu u debiju pa poručio: ‘Mislim da smo Livaja i ja dobro krenuli’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je na Poljudu u 23. kolu HNL-a porazio Rijeku s 1:0, a jedan od ključnih igrača bio je novopridošli Dario Marešić koji je za klupsku televiziju Hajduka prokomentirao susret.

“Presretan sam, prvo, zbog debija, drugo zbog pobjede. Isto tako bih želio pohvaliti cijelu ekipu, treću utakmicu zaredom pobijedili su i treća zaredom clean sheet, to je isto bitno”, rekao je Marešić na početku.

Hajduk u ludom derbiju svladao Rijeku pogotkom Livaje, vidjeli smo čak tri crvena kartona Garcia komentirao Sigurov crveni karton: ‘Četvrti sudac mi je rekao da se radi o pljuvanju’

Što vam je rekao trener Garcia?

“Rekao je samo da uđem i igram svoju igru. Zna me, ja znam njega. Nije mi morao puno reći. Znam kako ekipa funkcionira, znam i za taktiku jer je jako slično radio u Istri. Moje je bilo da uđem, dam sve od sebe i pomognem ekipi.”

O utakmici.

“Rijeka je imala crveni karton i teško je kad se brane sa svim igračima, skoro stoje u šesnaestercu. Jako je teško, ali držali smo se plana. Bili smo strpljivi i na kraju nas je nagradio taj jedan gol i pobijedili smo u utakmici.”

“Njihova je špica jako brza i teško je kad oni stoje jako nisko i onda udare dugu loptu. Nismo bili spremni na tu loptu i, sreća, Toni nas je spasio dva puta. Nakon toga mislim da nisu više prešli centar. Na kraju mislim da je pobjeda zaslužena.”

O Livaji i njihovim prijašnjim druženjima na terenu?

“To što smo se hrvali na utakmicama je sve normalno. Volio bih ga još bolje upoznati, ali mislim da smo dobro krenuli.”