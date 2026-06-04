Marca: Gonzalo Garcia je na meti klubova iz La Lige

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Španjolski prvoligaški klubovi pokazuju interes za Gonzala Garciju, aktualnog trenera Hajduka, objavio je novinar Marce Matteo Moretto. Garcia ima važeći ugovor sa splitskim klubom do 2028. godine, a na klupu Hajduka stigao je prošlog ljeta te momčad doveo do drugog mjesta u SuperSport HNL-u.

Prema Morettu, Garcia se smatra jednim od perspektivnijih španjolskih stručnjaka, zbog čega privlači pozornost klubova iz svoje domovine. Trener urugvajskih korijena najveći ugled u Hrvatskoj stekao je tijekom dva mandata na klupi Istre 1961, dok je u Hajduku ostvario najbolje rezultate karijere s prosjekom od 1,88 osvojenih bodova po utakmici.

Gonzalo García, entrenador del Hajduk Split y con contrato hasta 2028, despierta interés en LaLiga tras consolidarse como uno de los técnicos españoles con mayor proyección de Europa. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 4, 2026

Istru je ukupno vodio u 96 susreta, a njegove ekipe poznate su po atraktivnom, kombinatornom stilu igre i kvalitetnoj organizaciji izlaska iz protivničkog presinga. Ipak, dio navijača i javnosti zamjera mu što je od početka sezone isticao da Hajduk nema dovoljno kvalitetnu momčad za osvajanje naslova prvaka.