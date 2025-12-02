Mamić: Najmoćniji čovjek države tražio je da pustimo Hajduku! Pa ja ni majci ne bih pustio

Podijeli :

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić, dao je intervju za ZonaSport TV.

Bivši šef Dinama govorio je između ostalog o Igoru Štimcu i Hajduku.

“Štimac je bio moj najopasniji rival. U vrijeme Igora Štimca Hajduk nam je oteo dvije titule. Ili dvaput bio prvak. I ne samo to, već su nas spakirali u ligu za bedaka. Vidite da je nedavno igrač Linić rekao da su puštali utakmice da mi ispadnemo”, rekao je Mamić i nastavio:

“Sljedeće godine kad je Hajduk bio u bezizlaznoj situaciji, kad je trebao završiti u ligi za bedaka, onda je tada najmoćniji čovjek države, jedan od najmoćnijih ljudi Europe, navijač Hajduka, premijer Sanader tražio od mene da pustimo derbi Hajduku. Ja mu kažem: Premijeru, to ne dolazi u obzir, ja svojoj majci ne bih pustio.”

Tvrdi da je onda ipak pomogao Hajduku.

“Rekao sam mu da pusti meni i da ću ja to riješiti. Garantirao sam mu da Hajduk neće završiti u ligi za bedaka. Dao sam mu riječ. Prvu stvar koju sam napravio je da se derbi ne odigra, bila je kiša, najnormalniji uvjeti da se igra. Bilo je smiješno, lopta najnormalnije odskače, ali nama je bilo važno da odgodimo utakmicu za ne daj Bože. Mi smo izvršili pritisak da se ne odigra. Dalje se u prvenstvu sve odigra da Hajduk ostane i onda smo ih pobijedili u zaostaloj utakmici na Poljudu. Sve časno. Hajduk je nas izbacio u ligu za bedaka dogovorom sa Zagrebom, a ja sam kao dinamovac spašavao Hajdukovu čast.”