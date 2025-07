Maloča raskinuo ugovor s Hajdukom i pronašao novi klub

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Nakon nekoliko tjedana neizvjesnosti, Marko Maloča sporazumno je raskinuo ugovor s Hajdukom u kojeg se vratio u travnju nakon raskida ugovora s Goricom.

Maloča je u Hajduk stigao s planom igranja za B momčad u drugoj hrvatskoj ligi uz školovanje za trenersku karijeru, no B momčad neće biti formirana. Podsjetimo, Hajduk i Dinamo su krajem prošle sezone započeli inicijativu po kojoj bi njihove druge momčadi igrale u 1. NL, no to je odbijeno i nije došlo do proširenja te lige.

Bivši igrač Hajduka za klub je odigrao 233 utakmice i bio jedan od ključnih igrača od 2008. do 2015. godine, a karijeru nastavio u Poljskoj i u Gorici. Povratak na Poljud trebao je 36-godišnjaku biti kraj karijere, no sada bi trebao potpisati za NK Jarun.

Nakon sezone u zagrebačkom drugoligašu, Maloča bi se mogao vratiti na Poljud sljedeće sezone te zaigrati za Hajdukovu B momčad koja će tada biti formirana.