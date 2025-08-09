Maloča: Pristao bih biti šesti stoper Hajduka i igrati samo na treninzima

Podijeli :

HNK Hajduk

Mario Maloča vratio se u Hajduk krajem travnja s namjerom igranja za B momčad. Obzirom da je ideja igranja drugih momčadi u 1. NL ove sezona ipak propala, bivši kapetan je tri mjeseca kasnije raskinuo ugovor na Poljudu.

Maloča je sada za Dalmatinski portal govorio o ekspresnom odlasku iz Hajduka:

“Bio sam u komunikaciji s predsjednikom, mijenjao se Nadzorni odbor. Pričao sam sa sportskim direktorom Vučevićem. Bila je opcija da završim karijeru i dođem raditi u omladinski pogon. Ali još me vesele treninzi i nisam bio spreman preko noći zaključiti karijeru.

“Bila je neka nada da možda budem peta-šesta opcija za stopera. Čak sam mislio da budem tu samo za trening, da ne konkuriram za utakmice, ja bih to prihvatio. Nije se pojavila ta opcija. S druge strane, možda je realno da nije.”

Nakon neizvjesnog perioda u Hajduku i konačnog raskida ugovora, Maloča je pronašao novi klub. Postao je igrač Jaruna, člana 1. Nogometne lige.