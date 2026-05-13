Majstorović: Uvijek je teško kad se izgubi, ali ponosni smo što smo sve napravili ove sezone

Dinamo je stigao do titule u Kupu pobjedom 2:0 nad Rijekom u Osijeku.

Ovo je 18. put u samostalnoj Hrvatskoj da je Dinamo osvojio Kup, dok je Rijeka ostala na osam trofeja Rabuzinovog sunca.

Utakmicu je prokomentirao Rijekin stoper Ante Majstorović:

“Uvijek je teško kad se izgubi, tužni smo i žalosni, ali i ponosni na sve što smo napravili ove sezone. Čestitam Dinamu, danas su bili bolji. Imamo za odraditi još dva kola i to je to. Promašili smo priliku za 1:1 i nakon toga primili drugi gol. Čestitam Dinamu još jednom, moramo odraditi zadnje dvije utakmice kako spada i otići na zasluženi odmor.”