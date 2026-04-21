Luka Vušković je po jednom kriteriju među najboljim stoperima u Europi, na popisu i igrač Dinama

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Pokazalo je najnovije istraživanje nogometnog opservatorija CIES.

CIES je objavio popis najuspješnijih mladih stopera u zračnim duelima u Europi. Prvo mjesto zauzeo je branič belgijskog Westerloa Emin Bayram, koji osvaja čak 83.8 % zračnih dvoboja. Odmah iza njega su Leopold Querfeld (82.9 %) i Tiago Gabriel (82.8 %).

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković zauzima četvrtu poziciju s impresivnih 80.2 % uspješnosti, s time da je mlađi od sve trojice igrača koji su ispred njega.

U top 10 našao se i jedan igrač iz Dinama. Riječ je o španjolskom stoperu Sergiju Dominguezu. Španjolac se s postotkom od 75.9 % dobivenih zračnih duela smjestio na sedmo mjesto.