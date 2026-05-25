Luka Stojković proglašen najboljim mladim igračem SHNL-a

“Bilo je puno turbulencija ove sezone. Sretan sam zbog duple krune i ove nagrade. Nije bilo lako, ali kad si okružen dobrim ljudima, mislim da je puno lakše. Treba se dobro odmoriti i pripremiti za iduću sezonu”, izjavio je Stojković.

Mladi Dinamov veznjak sezonu je završio sa sedam golova i 12 asistencija, a ono što mu se zamjeralo je disciplina. 22-godišnji veznjak zaradio je dva crvena kartona u ligi, a tome je dodao i jedan u Europskoj ligi.

Kruna njegove sezone je pretpoziv Zlatka Dalića za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.