Lučić se već jednom oprostio od suigrača u Hajduku, ali sada bi stvarno mogao otići?

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/Hajduk.hr

Golman Hajduka Ivan Lučić ove bi zime mogao napustiti Poljud.

Za Lučića je zainteresiran ciparski prvoligaš Anorthosis Famagusta. Kako piše ciparski sportski portal 24Sports, Lučićevo ime nalazi se na skraćenom popisu od tri kandidata za poziciju prvog golmana u Anorthosisu, 12. momčadi ciparske prve lige.

Ugovor s Hajdukom mu vrijedi do kraja sezone uz opciju produljenja za još jednu godinu. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 800 tisuća eura.

Lučić se već u ljeto 2025. oprostio se od suigrača jer je bio nadomak transfera u Antalyaspor, no na kraju do dogovora nije došlo i njegov odlazak je propao iz nepoznatih razloga. Trener Gonzalo Garcia ne računa na Lučića.