Loše vijesti za Hajduk pred derbi s Dinamom: Do kraja sezone ostali bez igrača s najvećom minutažom?!

Hajduk.hr / Robert Matić

Nove muke za trenera Gonzala Garciju.

Nakon što je do kraja sezone Hajduk ostao bez Filipa Krovinovića, preostala tri kola HNL-a mogao bi propustiti i stoper Bijelih.

Kako pišu 24sata, Zvonimir Šarlija vrlo vjerojatno propušta preostala tri kola HNL-a, što je novi ozbiljan udarac za splitsku momčad. Nitko u momčadi nije skupio više minuta od njega ove sezone, odigrao ih je čak 2749, a među vodećima je i po broju nastupa.

No, već mjesecima vuče ozljedu trbušnog zida zbog koje je propustio završnicu prvog dijela sezone i velik dio zimskih priprema.

Ako se potvrdi da Šarlija neće biti spreman za subotnji derbi s Dinamom i završetak sezone, Garcia će u obrani ostati na vrlo ograničenim opcijama. Na raspolaganju će imati Darija Marešića, Rona Racija, Marina Skelina i mladog Roka Gabrića.