Loše vijesti pred okršaj s Hajdukom: Za prvotimca Lokomotive završena je sezona

Luka Kolanovic via Guliver

Loša vijest za Lokomotivu uoči susreta s Hajdukom na Poljudu.

Ivan Katić ozlijedio je rame u dvoboju četvrtfinala Kupa u Koprivnici te za deset dana ima zakazanu operaciju. Za njega je završena sezona, piše Germanijak.

Zbog ozljede je utakmicu sa Slaven Belupom napustio već u četvrtoj minuti, a pregledi su potom pokazali da će stanka biti dulja nego li se očekivalo. Doživio je iščašenje ramena zbog čega je potreban operativni zahvat.

Katić se zbog ozljede već vratio kući u Split, a operaciju će obaviti u Zagrebu.

Hajduk s Lokomotivom na Poljudu igra u nedjelju od 15 sati u sklopu 26. kola HNL-a.