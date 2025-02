Lončarević za SK: Dinamo je samo mislio o Ligi prvaka, a Cannavaro ne poznaje momčad i donosi čudne odluke

Podijeli :

Večeras ćemo saznati prve sudionike polufinala Hrvatskog nogometnog Kupa. Nečiji snovi o osvajanju Rabuzinovog sunca bit će nastavljeni, a nečiji će se prekinuti. Prošle sezone Dinamo je osvojio Kup, a Rijeka je bila finalist. Hoće li se naći u polufinalu ili će Osijek i Hajduk iznenaditi te pokvariti planove, bit će poznato ubrzo. Ilija Lončarević i Marko Lozo su u paralelnom razgovoru za Sportklub najavili dvoboje na Poljudu i Maksimiru.

Dotaknuli su se raspoloženja kod sva četiri kluba i njihovih prethodnih međusobnih srazova.

Hajduk i Rijeka otvaraju četvrtfinale Kupa. Vaša najava novog Jadranskog derbija?

Lončarević: “Teško je reći za dvije momčadi, koje bi po kvaliteti mogle biti u finalu. Jedna će otpasti, a tek ćemo vidjeti tko će više unijeti plan, volju i želju da se osvoji Kup. Oboje se bore za prvo mjesto i naslov prvaka u HNL-u, a to je puno veći ulov nego osvajanje Kupa. Vidjet ćemo hoće li biti kompletni ili će treneri malo raditi na svježini tijekom cijelog ovog tjedna. Za vikend opet imaju teške utakmice i sigurno im nije lako planirati. O svakom klubu i treneru ovisi kako će to riješiti. Sigurno će biti neizvjesno, ali ne vjerujem da će biti kao dva derbija Hajduk – Osijek i Rijeka – Dinamo u smislu rješenja. Jedino da netko ima takav dan i takvu sreću pa povede sa 1:0 ili 2:0 te se utakmica otvori do kraja i onaj drugi odigra na rizik. Mislim da neće biti tako i očekuje se teška utakmica na Poljudu.”

Lozo: “Nakon utakmica u kojima su Hajduk i Rijeka dobili, oboje su u dobroj, mentalnoj i psihološkoj formi. Iako, Rijeka je možda malo u boljoj nego Hajduk. Dolazak na Poljud ne znači ništa, a Hajduk je uvijek favorit tko god došao osim Real Madrida ili Manchester Cityja. Rijeci ništa ne igra uloga mentalne snage i igračke kvalitete kada si na Poljudu. Pitanje je u kojim sastavima će krenuti i je li Gattuso odlučio da je prioritet prvenstvo ili Kup. Možda je oboje pa će riskirati da igra sa identičnom momčadi s obzirom da nema neku širinu. Vjerojatno će startati sa istom protiv Rijeke i Dinama. Igra možda neće biti na istoj razini, ali svakako da su prvenstvo i Kup prioriteti Hajduka. Bit će zanimljivo kako će Rijeka istrčati jer se više fokusira na prvenstvo nakon iznenađujuće pobjede protiv Dinama. Mislim da ih je ta pobjeda iznenadila i da može napraviti nešto više u odnosu na prošlu sezonu. Možda može osvojiti naslov i mislim da će se više posvetiti tome, nego Kupu.”

Obje momčadi su u odličnom raspoloženju nakon uvjerljivih pobjeda u prvenstvu.

Lončarević: “Neočekivano su dobili dar. Više ga je dobila Rijeka, nego Hajduk. Pobjeda Hajduka nad Osijekom nije iznenađenje, nego je iznenađenje nemoć Osijeka da bude ravnopravan. Pobjeda Rijeke nije neočekivana, ali je neočekivana stvar s obzirom kakav je bio Dinamo i ako prije utakmice nije stavljena cijela sezona u smislu kako igra u prvenstvu pa se na osnovu toga pretpostavilo da bi se tako nešto dogodilo u Rijeci. To je bilo teško za pretpostaviti jer je to derbi i izravan sraz vezano za bodovnu razliku. Ne vjerujem kako je netko pretpostavio da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Hajduk i Rijeka dobili su „poklon“ te izašli puno jači, nego što su bili prije. To je velika stvar uoči zadnje četvrtine prvenstva, a Dinamo je u Rijeci izgubio polet koji bi dobio sa pozitivnim rezultatom.”

Lozo: “Jesu, raspoloženje je odlično. Međutim, sve to treba zaboraviti jer ovo je nova utakmica. Što se prvenstva tiče, još je puno do kraja. Za Kup treba odrediti kome je veći prioritet. Mislim da su Hajduku prvenstvo i Kup, a Rijeci više prvenstvo.”

Ove sezone Hajduk i Rijeka su dva puta remizirali (oba neriješena rezultata dogodila su se u HNL-u). Ovo je njihov treći međusobni susret (drugi na Poljudu) i nudi se prilika da netko dođe do prve pobjede (ovaj put u Kupu).

Lončarević: “Prvenstvo nema nikakve veze sa Kupom, a ova utakmica mogla bi biti kao ta dva sraza. Tako predviđam, ali ne znam jesam li pogodio.”

Lozo: “Derbiji su zanimljivi i svakako je dobro kada budu kvalitetni. Koliko se sjećam, zadnja utakmica bila je kvalitetna i na dobroj razini. Imamo dobre i kvalitetne derbije sa solidnom igrom. Ovaj će biti jedan od njih, ali sa možda manje opterećenja u odnosu na prvenstvo pa možemo očekivati efikasniju utakmicu. Svakako će biti zanimljivo.”

Nakon Hajduka i Rijeke, slijede Dinamo i Osijek. Po vama, što možemo očekivati od tog ogleda?

Lončarević: “Ako se Dinamo želi izvući iz ponora uoči derbija sa Hajdukom, mora odigrati dobru utakmicu i pobijediti. Sve drugo je ostajanje u rupi u koju je upao. Mislim da je hendikep Dinama izostanak i neigranje igrača, koji su u zadnjih pet ili šest sezona iznijeli klub. To je veliki problem za trenera, koji svoje igrače ne zna dovoljno. Već je došlo vrijeme za to jer ovo nije kratko razdoblje, nego nekoliko mjeseci u kojima se trener mora upoznati što ima u svlačionici. Dinamu je ovo predzadnji vlak da se vrati u kolotečinu i da se protiv Hajduka vrati u borbu za prvo mjesto. Osijek je strašno opasan za Dinamo zato što u prvenstvu nema ambiciju ni mogućnost da se makne sa četvrtog mjesta, odnosno ima da ostane na toj poziciji. Bit će jako opasan suparnik i ako ponovi zadnju utakmicu protiv Dinama, onda će Dinamo biti u velikoj opasnosti za prolaz.”

Lozo: “Tako je. Kada je Jakirović bio trener Dinama, mislim da je prošle sezone Dinamo imao samo jedan neriješen rezultat i to protiv Rudeša u zadnjem kolu. Nakon toga sve je pobijedio i očekivalo se da će tako biti ove, ali sada malo šteka. Protiv Milana odigrao je vrhunski, a onda dođe Osijek i veliki pad u igri koji se ponovio protiv Rijeke. Osporava se taktička formacija, odnosno uloge određenih igrača u sustavu. Međutim, igrači i sustav djelovali su fenomenalno protiv Milana. Očito je da takva forma ne prolazi u HNL-u. Protiv Osijeka i Rijeke imao je previše obrambenih igrača i igrače, koji nisu bili u formi. Liverpool je trenutačno najjači jer igra u najjednostavnijem sustavu i sa igračima, koji imaju svoje uloge. Dinamu to nedostaje i igrači se nalaze u krivim ulogama, odnosno ne igraju na svojim pozicijama. Stalno se očekuje da će se riješiti na kvalitetu, ali to ne ide baš tako jer je ostali klubovi imaju. Osijek je ušao u krizu, koja je vezana za strukturu kluba. Od odlaska Bota do svega ostalog što se tamo događa utjecalo je na momčad i trenera. To se odrazilo na rezultat i vidjet ćemo kako će sada biti. Trenutačno je autsajder, ali bio je u prethodna dva sraza sa Dinamom pa je pobijedio. Ne bih otpisao Osijek, koji ima dobre, karakterne i kvalitetne igrače.”

Oba sastava su u lošem raspoloženju poslije teških prvenstvenih poraza. Onaj tko dobije položit će „popravni ispit“.

Lončarević: “Tu nema polaganja popravnog. Ide se u završnicu sezone i momčadi, koje se bore za plasman trebaju biti u najboljem stanju. Na kraju svi se bore. Dinamo i Osijek nisu u najboljem stanju, a Hajduk i Rijeka jesu. Dinamo i Osijek moraju se boriti u svakoj sljedećoj utakmici, a ova međusobna je da izađu iz ovoga u što su upali te da do kraja prvenstva naprave najbolji mogući rezultat.”

Lozo: “Da, Dinamo može imati bolje dane odnosno lakše ući u derbi sa Hajdukom ako pobijedi. Ako Osijek prođe, u prvenstvu može ići uzlaznom putanjom.”

U ovoj sezoni sastaju se četvrti put (drugi na Maksimiru). U prethodna tri sraza (sva su bila u HNL-u) Dinamo je slavio jednom, a Osijek je upisao dvije pobjede. Čini se da Osijeku odgovara Dinamo, ali ulog je sada puno veći – plasman u polufinale Kupa.

Lončarević: “Dosta klubova može reći da mu leži Dinamo, koji igra nedopustivu sezonu. Do sada je maksimalno bio motiviran samo u Ligi prvaka. To je nedopustivo i zato mu se sve ovo dogodilo. Naravno da su krivi trener i vodstvo te oni ne smiju dozvoliti igračima da sebe dovedu u ovakvu situaciju. Iz ovoga moraju pod hitno izaći.”

Lozo: “Da, mislim da je Dinamu ova utakmica prioritet u smislu pobjede. Mora izvući ono što je zeznuo u Rijeci i ići na razinu da dobije kako bi bio u uzlaznoj formi te došao do razine da osvoji prvenstvo. Ako ovo kiksa, bit će veliki psihološki pad i u velikim problemima da obrani naslov. Ovo je presudno za Dinamo, a tiče se hoće li ići gore ili dolje.”