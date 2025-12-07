Lokomotiva vodila 2:0 u Varaždinu, pa doživjela potop u drugom dijelu

Podijeli :

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

U susretu 16. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pred svojim navijačima pobijedio Lokomotivu sa 4-2, premda su gosti nakon prvog dijela vodili sa 2-0.

Utakmica je odigrana po iznimno teškim uvjetima i gustoj magli, a nakon prvog dijela je bilo upitno hoće li se susret uopće nastaviti.

Lokomotiva je povela već u 4. minuti. Fabijan Krivak je pucao iz daljine, Oliver Zelenika je obranio, ali je Aleksa Stanković “pospremio” odbijanac za vodstvo gostiju. Zagrebačka momčad je u 20. minuti udvostručila vodstvo golom Marka Pajača iz penala.

Nakon ubačaja iz kornera, Mato Antunović je igrao rukom, a nakon duge VAR provjere sudac Mateo Erceg je pokazao na bijelu točku.

Varaždin je završnici prvog dijela pritisnuo, ali do kraja poluvremena više nije bilo golova.

Vidljivost se tijekom utakmice drastično pogoršavala, čineći igru sve rizičnijom i neizvjesnijom. Bilo je uputno hoće li se uopće nastavi. Ipak, odlučeno da se nastavi, ali s narančastom loptom.

Varaždin je već u 49. minuti smanjio. Antonio Boršić je pucao sa 20-tak metara, a Mateo Barać je pred golom skrenuo loptu u mrežu.

Samo pet minuta kasnije bilo je 2-2. Nakon ubačaja s lijeve strane najviše je skočio Iuri Tavares i udarcem glavom svladao Josipa Posavca za 2-2.

U 79. minuti domaćin je preokrenuo rezultat nakon što je Erceg dosudio još jedan kazneni udarac. Posavec je ispucao loptu ispred Tavaresa, ali je pritom udario domaćeg napadača po gležnju. Sudac je provjeravao snimku i dosudio najstrožu kaznu. Pucao je Ivan Mamut koji je nekoliko sekundi ranije ušao u igru. Bio je to njegov prvi dodir s loptom i gol.

U 89. minuti Varaždin je zabio i četvrti gol, Luka Mamić je ugurao loptu u mrežu nakon Mamutovog dodavanja, ali je dosuđeno zaleđen. Međutim, nakon VAR provjere ipak je potvrđen gol.

Večeras se još sastaju Osijek i istra 1961.

Vodi Dinamo sa 32 boda, Hajduk ima 31, Slaven Belupo 25, a Varaždin je četvrti sa 23 boda. Lokomotiva je sedma sa 19 bodova.