Lokomotiva uvjerljivo slavila u Gorici i približila se europskim pozicijama

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Lokomotive upisali su gostujuću pobjedu protiv Gorice rezultatom 2:0 u susretu SuperSport HNL-a.

Mirko Sušak je u 36. minuti donio prednost Lokomotivi, a udvostručio ju je u 68. minuti Jakov Anton Vasilj.

To je druga uzastopna pobjeda Lokomotive koja se s 37 bodova privremeno domogla petog mjesta, a Gorica je drugim uzastopnim porazom ostala na 32 boda i na osmoj poziciji.

Vodeći Dinamo ima 69 bodova, deset više od Hajduka koji u petak (17.45 sati) gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa. Dinamo će u subotu (16 sati) u derbiju kola ugostiti Rijeku.

Lokomotiva je od početka utakmice bila bolja i konkretnija momčad, koja je imala kontrolu posjeda lopte, ali nekih velikih prilika za postizanje pogodaka, kao ni udaraca prema vratima nije bilo.

Prvi put kad je stvorena opasnija situacija, Lokomotiva je povela. U 36. minuti je Leon Belcar dobio loptu na lijevom boku i jedva ju uspio sustići prije gol-crte. No, njegov je ubačaj ispao savršen. Na bližoj vratnici loptu je dočekao Mirko Sušak i s nekoliko metara glavom svladao nemoćnog domaćeg vratara Davora Matijaša.

Drugo poluvrijeme je prilikama bilo znatno bogatije, a Lokomotiva je prvu za udvostručenje prednosti imala u 58. minuti i doista je nevjerojatno da momčad Nikice Jelavića tu situaciju nije uspjela pretvoriti u pogodak. Blaž Bošković i Mario Sušak sami su išli prema domaćem vrataru. Bošković je odlučio sam završiti akciju, ali je Matijaš obranio njegov udarac, dok je Sušak, potpuno sam na suprotnoj strani, u nevjerici promatrao nelogičnu odluku suigrača.

No, Lokomotiva nije kažnjena za taj promašaj već je u 69. minuti došla do prednosti od dva gola. Aleks Stojaković je prošao po desnoj strani i ubacio u sredinu, gdje je Jakovu Antonu Vasilju preostalo samo postaviti nogu i preusmjeriti loptu u mrežu s nekoliko metara.

Pokušavala je Gorica doći do pogotka koji bi im vratio nadu u pozitivan ishod, ali su ostali bez ozbiljnije prijetnje. Najbliže pogotku je domaća momčad bila u 82. minuti, kad je Jurica Pršir iz slobodnog udarca poslao loptu preko gola.

U petak su na rasporedu još dvije utakmice 30. kola HNL-a: u Koprivnici je Slaven Belupo domaćin Hajduku (17.45 sati), a u Osijeku će istoimeni domaćin ugostiti Varaždin (20.15). U subotu će Dinamo biti domaćin Rijeci (16.00), a u Puli će igrati Istra 1961 i Vukovar 1991 (18.45).