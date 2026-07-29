Lokomotiva predstavila mladog Brazilca, došao je iz Hrvatskog dragovoljca

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Foto: NK Lokomotiva Zagreb

NK Lokomotiva Zagreb je u srijedu na svojim društvenim mrežama predstavila novo pojačanje.

Zagrebački član HNL-a je predstavio Kaykea Rodriga Souzu de Abreua, 19-godišnjeg krilnog igrača koji stiže iz Brazila, a već je skupljao iskustvo u Hrvatskoj.

Prošle sezone igrao je za Hrvatski dragovoljac u Drugoj nogometnoj ligi te je u 13 nastupa zabio jedan pogodak.

Prema Transfermarktu, mladi Kayke je s Lokomotivom potpisao jednogododišnji ugovor koji vrijedi do kraja lipnja 2027. godine.