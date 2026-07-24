Lokomotiva na posudbu dovela talentiranog igrača Rijeke

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Foto: HNK Rijeka

Dominik Thaqi ostatak sezone provest će na posudbi u redovima zagrebačke Lokomotive.

Thaqi je u bijelom dresu debitirao prošle sezone u ogledu protiv Gorice, te je kroz sezonu skupio osam nastupa.

Dvaput je nosio bijeli dres u Konferencijskoj ligi, pobjedi protiv Sparte na Rujevici (1:0), te remiju na gostovanju kod Lincolna (1:1) gdje je asistirao za pogodak Toniju Fruku.

Thaqi je nogomet počeo igrati 2016. godine u NK Žminj, nakon čega je 2021. postao igrač Rijeke, te je nastupao za momčadi u Školi nogometa HNK Rijeka.