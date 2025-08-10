Ljuti Tomić nakon šoka na Drosini razbio vrata svlačionice

Podijeli :

NK Istra 1961

U prvom subotnjem susretu drugog kola nove sezone HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Istre 1961 i Lokomotive su odigrali 2-2 (0-1), a gosti su do boda stigli golom u 94. minuti.

Lokomotiva je povela već u 8. minuti golom Vukovića, ali je Istra golovima Lawala u 47. i Bangure u 77. minuti došla do preokreta. Činilo se da će domaći izaći iz susreta s tri boda, no onda je Sušak ostao nečuvan u domaćem šesnaestercu te pogodio glavom za konačnih 2-2.

Trener Istre Goran Tomić bio je razočaran raspletom, a tportal piše da je ljutnju iskalio na vratima svlačionice.

“Ne znam stvarno što bih vam kazao nakon ovakve utakmice i dobivenog gola u zadnjim sekundama. Drugu utakmicu zaredom primamo gol iz nepažnje i umjesto da imamo četiri boda, sada smo tek na jednom. Jako sam ljut, stvarno ljut, jer ne možemo si dozvoliti takve propuste”, rekao je na press konferenciji nakon utakmice.