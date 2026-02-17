Ljubimac navijača posljednjeg dana prijelaznog roka vratio se u Slaven Belupo

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Zadnji dan prijelaznog roka novo/staro ime stiglo je u Slaven Belupo.

Alen Grgić nakon samo pola godine vratio se u Koprivnicu i potpisao ugovor sa Slaven Belupom do ljeta 2027. godine.

Dres Belupa nosit će po treći put u karijeri. U Podravini je prvi put boravio od ljeta 2021. do zime 2022., u vrijeme trenera Zorana Zekića, a u sjećanju navijača posebno je ostao njegov posljednji angažman, kada je Slaven vodio prema finalu Kupa i borbi za europske pozicije.

POVEZANO Projekt vrijedan milijune, a klub u minusu: Tko je odgovoran za pad Osijeka? Hajduk ipak dovodi kapetana Istre, evo koliko će ga platiti!

Prošle sezone Grgić je bio jedan od igrača s najvećim brojem minuta na terenu, a u 35 utakmica zabio je sedam golova i upisao osam asistencija.

Odlične igre nisu prošle nezapaženo, interes klubova bio je velik, a Alen se odlučio okušati u Armeniji i Noahu, tamošnjem prvaku, koji je igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Igrao je i kvalifikacije za Europsku ligu, igrao je i Konferencijsku ligu, a sveukupno je za Noah odigrao 20 utakmica i zabio dva pogotka. Oba u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Alen je u siječnju raskinuo s klubom, Slaven Belupo odmah je reagirao i u redove vratio jednog od ljubimca publike, koji će na leđima ponovno nositi broj 27.